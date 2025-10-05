ABD Başkanı Trump’tan Hamas açıklaması: Gazze’de yönetimde kalmakta ısrar ederse...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ateşkes planına uyduğunu savunan Trump, Hamas'ın bu konudaki tutumunun ise "yakında" ortaya çıkmasını beklediğini ifade etti.

"BUNU BAŞARMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞTIM"

ABD Başkanı, Gazze'de ateşkes sağlanması için sunduğu önerinin gerçeğe dönüşmesi konusunda umutlu olduğunu ve bunu başarmak için çok çalıştığını vurguladı.

GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, öğle saatlerinde, Trump'ın açıkladığı saldırıların derhal durdurulması ve esir takası planına rağmen, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ettiğini bildirmişti.

Hamas 3 Ekim'de ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.