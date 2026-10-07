ABD Başkanı Trump’tan İran mesajı: Bu işi bitirmemiz gerekiyor

ABD Başkanı Trump, Baltimore'da bulunan bir tersanede askeri teknoloji şirketi Anduril'in nükleer enerjiyle çalışan denizaltılara bileşenler üretilecek 3,7 milyar dolarlık yatırımı için düzenlenen törene katıldı.

Konuşmasında, ABD'de savunma alanındaki yatırımların arttığını ve nükleer denizaltıların da bu alanda önemli bir yer tuttuğunu anlatan Trump, söz konusu yatırımlarla Amerikan ordusunun daha da güçleneceğini ifade etti.

Trump, Baltimore'daki Anduril yatırımından övgüyle bahsederek ABD Donanmasının geleceğinin bu tür teknoloji ağırlıklı büyük yatırımlarda olduğunu ve güçlü bir nükleer denizaltı filosu inşa ettiklerini belirtti.

"BU İŞİ BİTİRMEMİZ GEREKİYOR"

İran'la savaş konusunda değerlendirmeler yapan Trump, "Bu işi bitirmemiz gerekiyor ve mesele, sadece bunu nasıl yapmak istediğimiz. Nazik bir şekilde mi, yoksa pek de nazik olmayan bir şekilde mi yapacağız. Bunu çok yakında öğreneceksin." diye konuştu.

ABD Başkanı, İran'ın askeri kapasitesini neredeyse yok ettiklerini savunarak İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için "Hamaney'i hatırladınız mı? Hepsi öldü." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki birçok ülke liderinin ABD İran'ı vurduktan sonra kendisine teşekkür ettiğini aktaran Trump, "Onlara bunun için ne zaman ödeme yapacaksınız dedim." diye konuştu.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör