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ABD Başkanı Trump'tan İran mesajı: "Tam zafer" kazanmayı hedefliyoruz

ABD Başkanı Trump'tan İran mesajı: "Tam zafer" kazanmayı hedefliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Gaziler Günü (Veterans Day) töreninde, kendi yönetimi döneminde İran'a karşılık verildiğini savunarak "Tam bir zafer elde ettiğimizden emin olmak istiyoruz, yüzde 93'lük bir zafer değil. Bu kesinlikle tam bir zafer olacak." dedi.

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 21:02 Son Güncelleme: 11 Kasım 2026 21:09

ABD Başkanı Trump, Gaziler Günü dolayısıyla Arlington Ulusal Mezarlığı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, İran'a yönelik askeri operasyonlara ve Tahran ile yürüttükleri görüşmelere değindi. Trump, "Amerika, İran ile bir savaş başlatmadı. İran, 1979'dan beri Amerika'ya karşı savaş yürütüyor. Bunun çok daha önce halledilmesi gerekiyordu." ifadesini kullandı.

"CİDDİ ŞEKİLDE KARŞILIK VERDİK VE KAZANDIK" Kendi yönetimi döneminde İran'a karşılık verildiğini savunan Trump, "Ciddi şekilde karşılık verdik ve kazandık. Sadece bu durumu ne zaman sona erdirmek istediğimiz meselesi kaldı." dedi. Çatışmanın sona ermesine ilişkin sürece dair ayrıntılara girmeyen Trump, "Tam bir zafer elde ettiğimizden emin olmak istiyoruz, yüzde 93'lük bir zafer değil. Bu kesinlikle tam bir zafer olacak." diye konuştu.