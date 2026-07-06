ABD Başkanı Trump’tan İran’a gözdağı: Anlaşma yapmayı tercih ederim aksi halde…

Trump ilk olarak NATO liderler yemeğine katılacak, çarşamba günü de NATO liderleri oturumu ve aile fotoğrafında yer alacak.

Tahran yönetimine gözdağı veren Trump, "İran'la anlaşma yapmayı tercih ederim. Aksi takdirde elektrik üretim santrallerinin tamamını bir saat içinde imha edebiliriz" diye konuştu.

ABD'li yetkili, Ukrayna cephesindeki durumla ilgili "Cephe hattı, son aylarda büyük ölçüde donmuş durumda. Savaşın sona erdirilmesi için aciliyet hissediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ANKARA TEMASLARI, ABD BAŞKANI İÇİN PEK ÇOK STRATEJİK HEDEFİ İÇERİYOR

Trump, aynı akşam, ilk kez bir yurt dışı seyahatinde kullandığı "Boeing 747" tipi yeni Air Force One uçağıyla Washington'a geri dönecek.

Daha sonra Trump, Zelenskiy ve Şara ile görüşmelerinin ardından düzenleyeceği basın toplantısında, Türkiye ziyareti kapsamındaki temaslarıyla ilgili açıklamalarda bulunacak.

ABD tarafı, hem Rusya hem Ukrayna ile temasların sürdüğünü ve Başkan Trump'ın arabuluculuk rolü oynadığını vurguladı.

Yetkililer, savaşın devam etmesinin "her iki taraf için de ağır kayıplara ve yıkıma" neden olduğunu ifade ederek, diplomatik çözüm çabalarının hızlandırılacağının altını çizdi.

Bir diğer üst düzey ABD'li yetkili, Ankara'daki zirvede, İran kaynaklı bölgesel güvenlik riskleri ve deniz ticaret hatlarının korunmasının gündeme geleceğini bildirdi.

Yetkili, NATO müttefiklerinin katkı vermeye hazır olduğunu, ancak birçok ülkenin yeterli deniz unsuru ve askeri kapasiteye sahip olmadığını belirterek, "İhtiyacımız olan şey, kabiliyetli müttefikler. Bazı ülkelerin anlamlı katkı sunacak gemi ve varlığı yok." sözlerini sarf etti.