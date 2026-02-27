ABD Başkanı Trump'tan İran'a operasyon açıklaması: Bunu yapmak istemiyorum ama...

ABD Başkanı Donald Trump, "İran nükleer silaha sahip olamaz. İran'dan memnun değilim ama cuma günü daha fazla görüşme bekleniyor." ifadelerini kullandı. İran'a saldırı planı hakkında konuşan Trump, "Bunu yapmak istemiyorum ama bazen yapmanız gerekebilir" dedi.