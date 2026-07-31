ABD Başkanı Trump'tan İran'a yeni tehdit: "Onları çok sert vuracağız"
ABD Başkanı Trump, İran ve Hürmüz'de yaşanan gelişmelere dair yeni tehditler savurdu. Devam eden saldırılara yönelik konuşan Trump, "Anlaşma haberi beklerken füze ateşlediklerini öğreniyorum. Onlara karşı inancımı kaybettim" dedi. Tahran'ın akıllanmadığını söyleyen Trump, "Onları çok sert vuracağız" diyerek yeni bir saldırı sinyali verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yeni açıklamalarda bulundu. Tahran'ın asla Nükleer'e sahip olamayacağını belirten Trump, "Onları çok sert vuracağız" dedi.
Karşılıklı görüşmelerin sürdüğünü de belirten Trump, "Anlaşma haberi beklerken füze ateşlediklerini öğreniyorum. Onlara karşı inancımı kaybettim" ifadelerini kullandı.
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