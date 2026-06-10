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  • ABD Başkanı Trump'tan İsrailli provokatif gazetecinin sorusuna çarpıcı yanıt: Erdoğan olağanüstü bir lider

ABD Başkanı Trump'tan İsrailli provokatif gazetecinin sorusuna çarpıcı yanıt: Erdoğan olağanüstü bir lider

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrailli bir muhabirin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e yönelik açıklamalarını öne sürerek yönelttiği provokatif soruya yanıt veren Trump, "Böyle bir şey duymadım. Eğer duysaydım onu arardım ve her şeyin yolunda olduğundan emin olurdum. Erdoğan benim çok iyi bir dostum ve birlikte çok iyi çalıştık. Kendisini çok severim." dedi.

ABD Başkanı Trump’tan İsrailli provokatif gazetecinin sorusuna çarpıcı yanıt: Erdoğan olağanüstü bir lider

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Trump’tan İsrailli provokatif gazetecinin sorusuna çarpıcı yanıt: Erdoğan olağanüstü bir lider

İsrailli provokatif bir muhabir, Trump'a "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'i tehdit ediyor bu konuda ne diyorsunuz" şeklinde soru yöneltti. Trump ise, Ankara-Washington hattındaki liderler diplomasisine ve Başkan Erdoğan ile olan yakın diyaloğuna dikkati çekti.

ABD Başkanı Trump’tan İsrailli provokatif gazetecinin sorusuna çarpıcı yanıt: Erdoğan olağanüstü bir lider

"KENDİSİ OLĞANÜSTÜ BİR LİDER"

Başkan Erdoğan'dan övgüyle bahseden Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan benim çok iyi bir dostum ve birlikte çok iyi çalıştık. Kendisini çok severim. Bunu söylememem gerekiyor çünkü basın hemen 'Aa, Erdoğan'ı seviyor' diyecek. Ama o olağanüstü bir lider ve güçlü bir insan, çok güçlü bir insan."

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ABD Başkanı Trump’tan İsrailli provokatif gazetecinin sorusuna çarpıcı yanıt: Erdoğan olağanüstü bir lider

"BİR SORUN OLSAYDI ONU ARARDIM"

Muhabirin iddia ettiği yönde bir gelişmeden haberdar olmadığını ve Türkiye ile bir gerilim beklenmediğini vurgulayan Trump, sözlerini şöyle tamamladı:

"Böyle bir şey duymadım. Eğer duysaydım onu arardım ve her şeyin yolunda olduğundan emin olurdum. Türkiye ile böyle bir şeyin yaşanacağını sanmıyorum; en azından ben başkanken olmaz. Çünkü o bana saygı duyuyor, ben de ona saygı duyuyorum. Bunun ötesinde, aramızda iyi bir dostluk var."

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
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