ABD Başkanı Trump'tan İsrailli provokatif gazetecinin sorusuna çarpıcı yanıt: Erdoğan olağanüstü bir lider
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrailli bir muhabirin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e yönelik açıklamalarını öne sürerek yönelttiği provokatif soruya yanıt veren Trump, "Böyle bir şey duymadım. Eğer duysaydım onu arardım ve her şeyin yolunda olduğundan emin olurdum. Erdoğan benim çok iyi bir dostum ve birlikte çok iyi çalıştık. Kendisini çok severim." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İsrailli provokatif bir muhabir, Trump'a "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'i tehdit ediyor bu konuda ne diyorsunuz" şeklinde soru yöneltti. Trump ise, Ankara-Washington hattındaki liderler diplomasisine ve Başkan Erdoğan ile olan yakın diyaloğuna dikkati çekti.
"KENDİSİ OLĞANÜSTÜ BİR LİDER"
Başkan Erdoğan'dan övgüyle bahseden Trump, şu ifadeleri kullandı:
"Erdoğan benim çok iyi bir dostum ve birlikte çok iyi çalıştık. Kendisini çok severim. Bunu söylememem gerekiyor çünkü basın hemen 'Aa, Erdoğan'ı seviyor' diyecek. Ama o olağanüstü bir lider ve güçlü bir insan, çok güçlü bir insan."