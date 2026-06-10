ABD Başkanı Trump’tan İsrailli provokatif gazetecinin sorusuna çarpıcı yanıt: Erdoğan olağanüstü bir lider

"BİR SORUN OLSAYDI ONU ARARDIM"

Muhabirin iddia ettiği yönde bir gelişmeden haberdar olmadığını ve Türkiye ile bir gerilim beklenmediğini vurgulayan Trump, sözlerini şöyle tamamladı:

"Böyle bir şey duymadım. Eğer duysaydım onu arardım ve her şeyin yolunda olduğundan emin olurdum. Türkiye ile böyle bir şeyin yaşanacağını sanmıyorum; en azından ben başkanken olmaz. Çünkü o bana saygı duyuyor, ben de ona saygı duyuyorum. Bunun ötesinde, aramızda iyi bir dostluk var."

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör