ABD Başkanı Trump’tan ’kömür’ hamlesi: Resmen imzaladı

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da gerçekleştirilen törende, enerji sektörüne dair ve ülkede temiz kömür endüstrisini yeniden canlandırmaya ilişkin kararnameleri imzaladı.

İmza töreninde konuşan Trump, göreve başladığı ilk gün Ulusal Enerji Acil Durumu ilan ettiğini dile getirerek, "yeşil yeni aldatmaca" olarak nitelendirdiği Paris İklim Anlaşması'ndan çekildiğini anımsattı.

Trump, anlaşmanın tek taraflı ve ABD için son derece maliyetli olduğunu belirterek, "Paris İklim Anlaşması kapsamında korkunç bir durumla karşı karşıyaydık." dedi.

Eski Başkan Joe Biden ve kongre Demokratlarının dört yıl boyunca Amerikan kömür endüstrisini ortadan kaldırmaya çalıştığını öne süren Trump, "Demokratların yeşil yeni aldatmacasının" istihdamı öldürdüğünü ve fiyatların yükselmesine neden olduğunu savundu.

Trump, bu arada Çin'in her hafta iki kömür santrali açtığını ve diğer ülkelerin de aynı şekilde kömüre çok güçlü bir şekilde geri döndüğünü söyledi.

Almanya'nın yeşil enerjiye döndüğünü ifade eden Trump, "Hem de çok yeşile. O kadar çevreci oldular ki neredeyse iflas edeceklerdi. Rüzgara geçtiler ama rüzgar çok fazla esmiyordu. Biliyorsunuz, yeşil yeni aldatmaca Almanya'yı da vurdu ve tahmin edin ne oldu? Şimdi kömüre geri döndüler." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, kararname kapsamında, temiz kömür üretimini hedef alan gereksiz düzenlemeleri kaldıracaklarını kaydetti.

Kömür işletmelerinin feshedilemeyeceğine dair de garanti vereceklerini bildiren Trump, kömür madenciliği için kiralama işlemlerini hızlandıracaklarını ve izinleri kolaylaştıracaklarını anlattı.

Trump, çevresel ısı artışı konusunda endişelenmeye gerek olmadığını, asıl endişelenilmesi gereken şeyin "nükleer ısı" sorunu olduğunu söyledi.