ABD Başkanı Trump'tan ortamı gerecek sözler: Rus uçakları vurulmalı
ABD Başkanı Donald Trump, NATO üyesi ülkelerin, hava sahasına giren Rus uçaklarını düşürebileceğini söyledi.
ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, BM Genel Kurulu marjında ikili bir görüşme gerçekleştirdi.
Trump, Zelenskiy ile yaptığı görüşmede, ABD'nin Ukrayna'ya olan desteğini yinelerken, Avrupa ülkelerinin Rusya'dan petrol ve doğal gaz almaması gerektiğini savundu.
"UKRAYNA'NIN VERDİĞİ MÜCADELEYE SAYGI DUYUYORUZ"
BM binasında yapılan basına açık görüşmede Trump, ABD'nin Ukrayna'ya olan desteğine vurgu yaparak, "Ukrayna'nın verdiği mücadeleye büyük saygı duyuyoruz." dedi.
TRUMP, RUS UÇAKLARI HEDEF ALINMALI DEDİ
ABD Başkanı, "NATO ülkeleri, hava sahalarına giren Rus uçaklarını düşürmeli mi?" şeklindeki bir soruya, "Evet, öyle düşünüyorum." diye yanıt verdi. Trump daha sonra, "Peki siz o NATO ülkelerine destek verecek misiniz?" şeklindeki soruya ise, "Duruma göre." diye karşılık verdi.
Avrupa ülkelerinin Rusya'dan petrol ve doğal gaz almaya son vermesi çağrısında bulunan Trump, Macaristan Cumhurbaşkanı Viktor Orban ile görüşeceğini ve bu görüşmeden sonra Orban'ın da Moskova'dan doğal gaz almayı durduracağına inandığını söyledi.