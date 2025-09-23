ABD Başkanı Trump’tan ortamı gerecek sözler: Rus uçakları vurulmalı

Trump, Zelenskiy ile yaptığı görüşmede, ABD'nin Ukrayna'ya olan desteğini yinelerken, Avrupa ülkelerinin Rusya'dan petrol ve doğal gaz almaması gerektiğini savundu.

TRUMP, RUS UÇAKLARI HEDEF ALINMALI DEDİ

ABD Başkanı, "NATO ülkeleri, hava sahalarına giren Rus uçaklarını düşürmeli mi?" şeklindeki bir soruya, "Evet, öyle düşünüyorum." diye yanıt verdi. Trump daha sonra, "Peki siz o NATO ülkelerine destek verecek misiniz?" şeklindeki soruya ise, "Duruma göre." diye karşılık verdi.

Avrupa ülkelerinin Rusya'dan petrol ve doğal gaz almaya son vermesi çağrısında bulunan Trump, Macaristan Cumhurbaşkanı Viktor Orban ile görüşeceğini ve bu görüşmeden sonra Orban'ın da Moskova'dan doğal gaz almayı durduracağına inandığını söyledi.