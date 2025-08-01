ABD Başkanı Trump’tan Rusya’ya gözdağı: 2 nükleer denizaltı konuşlandıracağız

ABD Başkanı Trump, eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev'in açıklamalarına tepki olarak "iki nükleer denizaltının uygun bölgelere yeniden konuşlandırılması" emrini verdiğini açıkladı.

Trump Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu aptalca ve kışkırtıcı açıklamaların bundan daha fazlası olması ihtimaline karşı iki Nükleer Denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılması emrini verdim," dedi.

Konuşlandırma, şu anda Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Medvedev'in perşembe günü Trump'ı Moskova'nın Sovyet döneminden kalma son çare nükleer saldırı kapasitesine sahip olduğunu hatırlaması konusunda uyarmasının ardından geldi.