ABD Başkanı Trump’tan son dakika açıklaması: Anlaşma tamam, saldırı iptal

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yapılacak anlaşmada sona gelindiğini ve dün yapılması planlanan saldırıları iptal ettiğini açıkladı. Başkan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran ile yürütülen görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyine taşınarak onaylanmış olması nedeniyle bu (dün) akşam İran'a yönelik planlanan hava saldırılarını iptal ettim" ifadesini kullandı. Anlaşmanın son aşamasına ilişkin nihai detayların ABD ile birlikte İsrail, S. Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Mısır ve diğer ilgili ülkeler tarafından değerlendirilip onaylandığını ifade eden Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada da "Anlaşma belgesinin son halinin hazırlanması sürecinden geçiyoruz.

Bu süreç önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacak ve bir imza töreni düzenlenecek, belki de Avrupa'da" dedi. Trump, anlaşma imzaları atılır atılmaz Hürmüz Boğazı'nın açılacağını ve ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasının kaldırılacağını vurguladı. Öte yandan İran'dan yapılan açıklamada ise henüz bir anlaşmaya varılmadığı ifade edildi.



"ERDOĞAN HARİKAYDI"

Trump, İran ile anlaşma konusunda basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı. Aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok bölge ülkesinin lideri ile görüştüğünü belirten Trump, İran'la anlaşma sürecinde Ankara'nın rolüne ilişkin, "Türkiye ile de görüşeceğiz. Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan bu süreçte harikaydı" dedi.