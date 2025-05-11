ABD Başkanı Trump’tan Ukrayna’ya müzakere çağrısı: İstanbul teklifini kabul etmeli

ABD Başkanı Donald Trump, "Putin, Ukrayna ile ateşkes anlaşması yapmak istemiyor, bunun yerine Türkiye'de bir araya gelerek kanlı savaşa bir son verilmesini müzakere etmek istiyor. Ukrayna bunu derhal kabul etmeli. En azından bir anlaşmanın mümkün olup olmadığını öğrenmiş olurlar" dedi.

ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye İstanbul çağrısı!

"GÖRÜŞMEYİ ŞİMDİ YAPIN!"

Rusya lideri Vladimir Putin'in gece yarısı yaptığı Türkiye'de barış zirvesi önerisiyle ilgili ABD Başkanı Donald Trump'tan bir son dakika açıklaması geldi. Trump, Truth Social'da yaptığı açıklamada "Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile bir Ateşkes Anlaşması yapmak istemiyor, bunun yerine Perşembe günü Türkiye'de bir araya gelerek bu kanı durdurmanın mümkün olup olmadığını müzakere etmek istiyor" ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Trump, "Ukrayna buna derhal razı olmalı. En azından bir anlaşmanın mümkün olup olmadığını belirleyebilirler. Eğer mümkün değilse, Avrupa liderleri ve ABD, durumun ne olduğunu bilecek ve buna göre hareket edebilecek! Putin'in, ABD olmadan kazanılamayacak (yakından bile geçilemezdi!) olan İkinci Dünya Savaşı zaferini kutlamakla meşgul olduğu için Ukrayna'nın onunla bir anlaşma yapacağına dair şüphe duymaya başladım. GÖRÜŞMEYİ ŞİMDİ YAPIN!!!" şeklinde konuştu.