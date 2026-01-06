ABD Başkanı Trump'tan Venezuela açıklaması: "Kimse ABD ile başa çıkamaz"
ABD Başkanı Donald Trump, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
BEN KRALIM
Trump, "ABD bir şeyi daha başardı. Dünyada en çok korkulan en güçlü orduya sahibiz. Bizle kimse başa çıkamaz. Kimsede bizimki gibi silahlar yok. Tek sorun hızlı üretim yapamıyoruz. 4-5 yıl bekliyorduk. Artık daha hızlı olacağız. Ben kralım" dedi.