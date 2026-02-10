ABD Başkanı Trump'tan İran'a yeni tehdit: Ya anlaşırız ya da kötü şeyler yapmak zorunda kalırız
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı hedef alan yeni açıklamalarda bulundu. İran'a anlaşma masasına oturtmak için tehditler savuran Trump, "Ya anlaşırız ya da kötü şeyler yapmak zorunda kalırız." dedi. ABD basını ise İran ile görüşmeler sonuçsuz kalırsa Trump'ın bölgeye ikinci uçak gemisini gönderebileceğini yazdı.
ABD ile İran arasındaki gerilimin artarak devam ediyor. Taraflar Umman'da dolaylı yoldan da bir görüşme yapsa da tansiyon düşürebilecek kararlar alınamadı.
ABD Başkanı Donald Trump son yaptığı açıklamada yine İran'a yüklendi. İran'a anlaşma masasına oturtmak için tehditler savuran Trump, "Ya anlaşırız ya da kötü şeyler yapmak zorunda kalırız." dedi.
Trump, İran'la müzakerelerin başarısız olması durumunda askeri harekata hazırlık olarak Orta Doğu'ya ikinci uçak gemisi saldırı grubunu göndermeyi düşündüğünü söyledi.
ABD basını ise İran ile görüşmeler sonuçsuz kalırsa Trump'ın bölgeye ikinci uçak gemisini gönderebileceğini yazdı.