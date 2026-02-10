ABD Başkanı Trump'tan İran'a yeni tehdit: Ya anlaşırız ya da kötü şeyler yapmak zorunda kalırız

ABD ile İran arasındaki gerilimin artarak devam ediyor. Taraflar Umman'da dolaylı yoldan da bir görüşme yapsa da tansiyon düşürebilecek kararlar alınamadı.

ABD Başkanı Donald Trump son yaptığı açıklamada yine İran'a yüklendi. İran'a anlaşma masasına oturtmak için tehditler savuran Trump, "Ya anlaşırız ya da kötü şeyler yapmak zorunda kalırız." dedi.