ABD Başkanı’nın oğlunun başı dertten kurtulmuyor! Hunter Biden’a ‘Romanyalı’ suçlaması

ABD'de federal savcılar, Başkan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın "ABD kurumları ve politikasını etkilemek isteyen Romanyalı bir iş insanı tarafından ödeme kabul ettiğini" iddia etti. Biden hakkındaki iddiaları soruşturması için Adalet Bakanlığınca atanan özel savcı David Weiss'in ofisindeki savcılar, Hunter Biden'a yeni suçlamalar yöneltti.

Mahkeme dosyasına göre, eylülde görülecek davada savcılar, Hunter Biden ve iş ortağının, "ABD kurumları ve politikasını etkilemek isteyen Romanyalı iş insanı Gabriel Popoviciu'dan ödeme aldığına" ilişkin kanıtlar sunmayı planlıyor. Savcılar, Popoviciu'nun "Romanya'da hakkında yürütülen rüşvet soruşturmasının ABD kurumlarınca incelenmesi için Hunter Biden ve iş ortağına para ödediğini" iddia ediyor.