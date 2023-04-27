ABD başkanlık seçimine yeni aday! Resmen duyurdu

Bentonville şehrinde halka açık bir konuşma yapan Hutchinson, "Bugün ABD başkanı adayı olduğumu açıklıyorum. Bu başkanlık kampanyasında, deneyimim, sicilim ve liderliğim açısından tek başıma duruyorum." dedi.
Eski Vali, ekonomi, suç ve sınır güvenliği gibi konularda Biden yönetimini eleştirirken, ABD'nin eski Cumhuriyetçi Başkanı Donald Trump'la ilgili herhangi bir atıfta bulunmadı.
Hutchinson'ın adaylık konuşması, ABD Temsilciler Meclisi üyesi olarak temsil ettiği bölge sınırlarında yer alan Bentonville şehri sakinleri tarafından alkışlarla desteklendi.
Asa Hutchinson, kariyerinin çoğunu kamu hizmetinde geçirdi, Bush yönetimi sırasında Temsilciler Meclisi'nde federal savcı ve Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi'nin yöneticisi olarak görev yaptı.
Hutchinson daha önce, 2024 Başkanlık seçimleri için adaylığını açıklayan eski Başkan Donald Trump'a, hakkındaki suçlamalar nedeniyle adaylıktan çekilme çağrısı yaparak, "New York'tan yöneltilen suçlamalardan hoşlanmıyorum. Ancak süreç işlemeli ve hem ceza adalet sistemimize hem de Başkanlık makamına saygı duymalıyız." ifadelerini kullanmıştı.
ABD 2024 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'den resmen adaylığını açıklayan isimler arasında Trump, eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley, Ohio'dan iş adamı Vivek Ramaswamy ve Michiganlı iş adamı Perry Johnson yer alıyor.