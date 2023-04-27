ABD başkanlık seçimine yeni aday! Resmen duyurdu

Bentonville şehrinde halka açık bir konuşma yapan Hutchinson, "Bugün ABD başkanı adayı olduğumu açıklıyorum. Bu başkanlık kampanyasında, deneyimim, sicilim ve liderliğim açısından tek başıma duruyorum." dedi.

Eski Vali, ekonomi, suç ve sınır güvenliği gibi konularda Biden yönetimini eleştirirken, ABD'nin eski Cumhuriyetçi Başkanı Donald Trump'la ilgili herhangi bir atıfta bulunmadı.

Hutchinson'ın adaylık konuşması, ABD Temsilciler Meclisi üyesi olarak temsil ettiği bölge sınırlarında yer alan Bentonville şehri sakinleri tarafından alkışlarla desteklendi.