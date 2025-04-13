ABD bazı teknoloji aletlerini ek vergiden muaf tuttu

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu tarafından yayımlanan düzenlemeye göre, bilgisayarlar, akıllı telefonlar, çipler, çip üretiminde kullanılan makineler, işlemciler, modemler, güneş panelleri gibi ürünler ek tarifelerden muaf tutulacak.

Söz konusu muafiyet, 5 Nisan itibarıyla ithal edilen veya antrepodan çekilen bu ürünler için geçerli olacak.