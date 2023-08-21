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Giriş Tarihi: 21.8.2023 18:06 Son Güncelleme: 21.8.2023 18:31

ABD: Belarus’taki Amerikan vatandaşları ülkeyi derhal terk etmeli

Son dakika... ABD’nin Minsk Büyükelçiliği, Litvanya’nın Belarus’la bazı sınır kapılarını kapattığını bildirerek, “Polonya, Litvanya ve Letonya hükümetleri, Belarus’la daha fazla sınır kapısının kapatılmasının mümkün olduğunu belirttiler. Belarus’taki ABD vatandaşları ülkeyi derhal terk etmeli.” açıklamasında bulundu.

ABD: Belarus’taki Amerikan vatandaşları ülkeyi derhal terk etmeli

Son dakika haberleri... ABD'nin Minsk Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Litvanya'nın Belarus'la bazı sınır kapılarını kapatma kararı aldığı anımsatıldı.

Belarus'a komşu başka Avrupa ülkelerinin de benzer kararlar alabileceğine işaret edilen açıklamada, "Polonya, Litvanya ve Letonya hükümetleri, Belarus'la daha fazla sınır kapısının kapatılmasının mümkün olduğunu belirttiler. Belarus'taki ABD vatandaşları ülkeyi derhal terk etmeli." ifadelerine yer verildi.

ABD vatandaşlarına Belarus'a seyahat gerçekleştirmemeleri uyarısında da bulunulan açıklamada, ABD'nin Minsk Büyükelçiliğinin ülkedeki ABD vatandaşlarına sağlayabileceği yardımın da sınırlı düzeyde olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, ABD vatandaşlarına Rusya ve Ukrayna'ya yönelik seyahat gerçekleştirilmemesi uyarısı da yer aldı.

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ABD: Belarus’taki Amerikan vatandaşları ülkeyi derhal terk etmeli
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