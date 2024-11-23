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Haberler Dünya Haberleri ABD Birlik’ten çıkacak mı? Trump’tan çarpıcı NATO hamlesi!
Giriş Tarihi: 23.11.2024 14:24

ABD Birlik’ten çıkacak mı? Trump’tan çarpıcı NATO hamlesi!

ABD’de ikinci kez Başkan seçilmesinin ardından özellikle NATO üyeliği konusunda atacağı adımlar merak konusu olan Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi.

ABD Birlik’ten çıkacak mı? Trump’tan çarpıcı NATO hamlesi!

ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile 5 Kasım'daki başkanlık seçiminden bu yana ilk kez görüşme gerçekleştirdi. NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Florida eyaletinde gerçekleştirilen görüşmede NATO'nun karşı karşıya olduğu küresel güvenlik meseleleri ele alındı. Rutte ve ekibi ayrıca Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olması beklenen Mike Waltz ve ulusal güvenlik ekibinin diğer üyeleriyle de bir araya geldi.

ABD'NİN UKRAYNA'YA ASKERİ YARDIMI

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Trump'ın 5 Kasım'da seçilmesinden iki gün sonra kendisiyle görüşmek istediğini ve Kuzey Kore ile Rusya arasında giderek artan askeri iş birliğinin yol açacağı tehditleri ele almak istediğini söylemişti.

Trump'ın ABD başkanlığını kazanması, Avrupa ülkelerinde ABD'nin Ukrayna'ya yönelik askeri yardımı durdurabileceği yönünde endişelere yol açmıştı. NATO müttefikleri, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı mücadelede kalmasının hem Avrupa hem de ABD güvenliği açısından önemli olduğunu savunuyor.

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ABD Birlik’ten çıkacak mı? Trump’tan çarpıcı NATO hamlesi!
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