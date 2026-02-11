ABD bombalarıyla 3 bin Filistinliyi yok ettiler

Siyonist İsrail rejiminin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde işlediği savaş suçlarına yeni bir kanıt daha eklendi. Katar merkezli Al Jazeera kanalının özel araştırmalarında vahşet gözler önüne serildi. Buna göre katil İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin birçok noktasında 3 bin dereceye varan sıcaklıklarda yanabilen füzeler kullandı. ABD'nin gönderdiği bu füzelerle sivillerin sığındığı okulları hedef aldılar. Atılan dev füzelerle büyük katlilamlar yapıldı. Saldırıların ardından en az 3 bin Filistinlinin tek bir fiziksel kalıntısına dahi ulaşılamadı.

'OĞLUMUN PARÇASI YOKTU'

Al Jazeera ekibi vahşeti, söz konusu füzelerle yapılan saldırılara hedef olan yerleşim yerlerini inceleyerek ortaya koydu. Haber kapsamında bu yerleşim yerlerinde saldırı öncesinde kaç kişinin kaldığı saptandı. Katliam sonrası açıklanan ölüm sayısı ile bu rakamlar karşılaştırıldı. Ardından 3 bine yakın Filistinlinin akıbetinin hiçbir şekilde bilinmediği saptandı. Haberde 10 Ağustos 2024'te El Tabin Okulu'ndaki saldırıda ölen oğlu Saad'a dair tek bir kanıt bile bulamayan Yasmin Mahani'nin açıklamalarına da yer verildi.

DOKULAR DUVARLARDA

Habere göre Gazze Sivil Savunma ekipleri, yaşanan saldırılardan sonra duvarlarda kan serpintileri veya küçük doku parçaları gibi izler buldu. Bu yüzden uzmanlara göre aslında bu kişiler ABD'nin verdiği silahlar nedeniyle İsrail'in saldırılarında buharlaştı. İşte ABD'nin gönderdiği o füzeler:

MK-84 Hammer bombası: 900 kg ağırlığında, içinde tritonal dolgu var ve yüksek ısı üretiyor.

BLU-109 bunker busterı: Gecikmeli patlıyor. Aşırı yüksek sıcaklık oluşturabiliyor.

GBU-39: İsabet ettiği yapıyı tamamen yıkmıyor, ancak içindekileri yok eden basınç ve ısı uyguluyor.

BU NASIL ATEŞKES

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 7 Filistinli daha hayatını kaybetti. İsrail, Gazze'de ateşkesin yürürlükte olduğu 4 ayda anlaşmayı 1620 kez ihlal etti. Bu sürede en az 573 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve kayıpların yüzde 99'unun sivillerden oluştuğu belirtildi.

ENDONEZYA'DAN 8 BİN ASKER

Endonezya, Gazze gibi çatışma bölgelerine konuşlandırılması planlanan 5 ila 8 bin personel için hazırlıklara başlandığını bildirdi. Gazze'ye konuşlanacak uluslararası gücün komutanlığını ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers'ın üstleneceği açıklanmıştı.

BATI ŞERİA'YI İLHAK EDİYORLAR

İsrail kabinesi, işgal altındaki Batı Şeria'ya ilişkin aldığı bir dizi kararla Filistin topraklarının gasp edilmesi ve bölgenin İsrail yönetimine ilhak edilmesinin önünü açtı. Bu kapsamda özellikle tarihi Filistin kenti El Halil'de işgale bağlı paralel bir belediye kurulması ile Yahudi yerleşimcilerin mülk alım ve tescil işlemlerinin kolaylaştırılmasına yönelik kararlar alındı.