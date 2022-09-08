ABD bunu da yaptı! Terör örgütüyle skandal tatbikat

Türkiye ile ABD arasındaki en önemli sorun olan ve ana gövdesini terör örgütleri PKK/YPG/ PYD'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) ABD ile birlikte Türkiye-Suriye-Irak sınırına çok yakın bir noktada tatbikat yaptığı ortaya çıktı. Skandal, Ortak Görev Gücü'nün tatbikatı resmi Twitter hesabından paylaşmasıyla ortaya çıktı. ABD askerleri tatbikatı, Haseke ilinin kuzeydoğusunda, Suriye-Irak-Türkiye sınır üçgeni yakınlarında yer alan el-Malikiye (Derik) ilçesi kırsalındaki 'Tekil Bekil' Köyü'nde terör örgütleriyle birlikte gerçek mühimmatla gerçekleştirdi. Tatbikatta ABD yapımı Bradley araçlarının yanı sıra ağır ve orta menzilli silahlar yer aldı. Tankların ve ağır silahların yer aldığı tatbikata katılan onlarca ABD'li asker ve Uluslararası Koalisyon Birleşik Ortak Görev Gücü'nden komutanlar, SDG üyelerinin topçu, havan topu ve güdümlü füze kullanımı konusundaki eğitimlerini denetlediler. Uluslararası Koalisyon'a ait savaş uçakları ve helikopterler de bölgede alçak uçuşlar gerçekleştirdi.ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye Özel Temsilcisi Nicolas Granger, ABD güçlerinin DEAŞ'a bağlı uyuyan hücrelere karşı mücadeleyi sürdürmek için Suriye'nin kuzeydoğusundaki görevlerini ve çabalarını sürdürdüğünü vurguladı. ABD'li diplomat, DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkmasını ve yeniden örgütlenmesini engellemek amacıyla Kamışlı ve Haseke şehirleri başta olmak üzere bölgede yatırım için uygun ortamın yaratılmasını sağlayacak istikrar programlarını desteklediğini belirtti. Diğer taraftan Milli Savunma Bakanlığı önceki gün SDG'nin omurgasını oluşturan Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) 5 üyesinin Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı harekât bölgelerinde açtıkları ateşe verilen karşılıkla etkisiz hale getirildiklerini duyurdu.