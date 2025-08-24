ABD Büyükelçiliği önünde Gazze protestosu

"Normalleşmeye Karşı Tunus Ağı"nın çağrısı üzerine çok sayıda Tunuslu, ABD Büyükelçiliği binası önünde toplandı.

ABD'nin Gazze'deki İsrail soykırımına destek çıkmasına tepki gösteren Tunuslular, Büyükelçiliğin kapatılmasını ve ABD'nin Tunus Büyükelçisi Bill Bazzi'nin sınır dışı edilmesini istedi.

Göstericiler, "siyonistler ve Amerikalılar saldırıların ortaklarıdır", "yazıklar olsun, Gazze'ye abluka uyguladılar" yazılı pankartlar açtı.

Aktivistlerden Fethi Abaze, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ABD, siyonist savaş makinesinin Gazze'de yürüttüğü savaş ve katliamın ortağı ve sorumlusudur." dedi.

Abaze, ABD Büyükelçiliğin kapatılmasını ve Büyükelçi Bill Bazzi'nin sınır dışı edilmesini talep ettiklerini belirtti.

"Normalleşmeye Karşı Tunus Ağı" Sözcüsü Salah el-Mısri de gösterinin bugünkü sloganının, "saldırıların durması için ABD'ye baskı" olduğunu vurgulayarak, "Çünkü şundan eminiz ki; siyonist oluşumun işlediği suçlar, ABD onayı ve desteği olmadan gerçekleşemezdi. Nitekim ABD Filistin'de dökülen her bir damla kana ortaktır. ABD büyükelçilikleri önündeki protestolar daha da tırmanırsa, önemli bir baskı unsuru haline gelecek." ifadelerini kullandı.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD desteğiyle Gazze'de yürüttüğü saldırılarla katliam, açlık, yıkım ve zorla yerinden etmeyi sürdürüyor.

Uluslararası Adalet Divanı'nın durdurma yönündeki çağrılarını ve kararlarını görmezden gelen İsrail'in saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk 62 bin 622 Filistinli hayatını kaybetti, 157 bin 673 kişi yaralandı.

Saldırılarda 9 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlerce kişi yerinden edildi.

Ayrıca 114'ü çocuk olmak üzere 281 kişi kıtlık nedeniyle yaşamını yitirdi.