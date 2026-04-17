ABD Büyükelçisi Barrack’tan Suriye mesajı: “Diplomasinin en büyük sınavı”

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, bu yıl "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" ana temasıyla 5'incisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Barrack, Suriye'nin küresel diplomasi açısından kritik bir sınav alanı haline geldiğini ifade etti.

"DİPLOMASİ SİLAHLARI DURDURUR"

Diplomasinin önemine vurgu yapan Barrack, "Diplomatlar kurşunları, füzeleri ve silahları önleyen cümleler kurmak için var" diyerek diyalogun gücüne dikkat çekti. İki gün süren forumun bu açıdan büyük önem taşıdığını belirtti.

"SURİYE BİR DENEY ALANI"

Suriye'ye ilişkin değerlendirmesinde Barrack, "Suriye, yaşadığımız en büyük yeni olay odaklı diplomasi deneylerinden biri oldu" ifadelerini kullandı. Bu sürecin beklenmedik gelişmeler ve çok taraflı iş birlikleriyle şekillendiğini söyledi.

ORTA DOĞU'DA ORTAK ARAYIŞ: SAYGI VE ANLAYIŞ

Bölgedeki dinamiklere de değinen Barrack, Orta Doğu'da toplumların ortak değerler etrafında birleşme arayışında olduğunu belirtti. Hoşgörü, saygı ve anlayışın hem toplumların hem de devletlerin temel ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

"SURİYE DİYALOĞUN TEST ALANI"

Barrack, Suriye'nin diyalog ve iş birliğinin işe yarayıp yaramadığını test etmek için önemli bir "laboratuvar" olduğunu vurgulayarak, şu ana kadar sürecin olumlu ilerlediğini ifade etti. Açıklamalar, diplomatik çözüm arayışlarının hız kazandığına işaret etti.