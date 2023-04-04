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Giriş Tarihi: 4.4.2023 15:15

ABD büyükelçisi Flake Başkan Erdoğan'ın iftarına davetli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaretine ilişkin "Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım. Joe Biden oradan konuşuyor, Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanıdır" ifadeleri büyük yankı uyandırdı.

BETÜL USTA BETÜL USTA
ABD büyükelçisi Flake Başkan Erdoğan’ın iftarına davetli
Cumurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçilerle AK Parti'de gerçekleştireceği iftara büyükelçi Flake'în davet edilip edilmediği merak konusu oldu. ABD Büyükelçiliği Sözcülüğü'nden konuya ilişkin SABAH'a yapılan açıklamada şöyle denildi: "Büyükelçi Flake, AK Parti tarafından düzenlenen geleneksel iftar yemeğine davet edilmekten büyük bir memnuniyet duymuştur. Büyükelçi, önceden planlanmış bir programı nedeniyle etkinliğin düzenleneceği tarihte Ankara dışında bulunacağından üzülerek katılım sağlayamayacaktır. Buna karşın, ABD'nin Türkiye'deki diplomatik misyonu etkinlikte temsil edilecektir."
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ABD büyükelçisi Flake Başkan Erdoğan'ın iftarına davetli
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