ABD büyükelçisi Flake Başkan Erdoğan’ın iftarına davetli

Cumurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçilerle AK Parti'de gerçekleştireceği iftara büyükelçi Flake'în davet edilip edilmediği merak konusu oldu. ABD Büyükelçiliği Sözcülüğü'nden konuya ilişkin SABAH'a yapılan açıklamada şöyle denildi: "Büyükelçi Flake, AK Parti tarafından düzenlenen geleneksel iftar yemeğine davet edilmekten büyük bir memnuniyet duymuştur. Büyükelçi, önceden planlanmış bir programı nedeniyle etkinliğin düzenleneceği tarihte Ankara dışında bulunacağından üzülerek katılım sağlayamayacaktır. Buna karşın, ABD'nin Türkiye'deki diplomatik misyonu etkinlikte temsil edilecektir."