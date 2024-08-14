ABD Büyükelçisi’nden Türkiye’ye esir takası övgüsü

Türkiye istihbarat diplomasisinde ağırlığını ortaya koyarak Ankara'da Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük esir takasına imza atmıştı. ABD'nin görev süresi dolan Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, "Bu işi Türkiye'nin yaptığı şekilde başka bir ülkenin bunun altından kalkabileceğine emin değilim. Çok profesyonel mükemmel bir işti" ifadelerini kullandı. Flake, Türkiye'nin NATO için vazgeçilmez bir müttefik olduğunu belirterek, ABD seçimleri sonrası hangi yönetim olursa olsun Türkiye ile ilişkilerde büyük değişiklik olmayacağı öngörüsünü paylaştı. Flake'in altını çizdiği diğer satır başlıkları ise şöyle oldu: - Türkiye ile ortaklığımız değerleniyor. - Abbas'ın Türkiye'de ağırlanması harika. - Ne zaman Türkiye faydalı bir rol oynasa kongreye "Bakın Türkiye neler yaptı ve sadece onlar yapabilirdi" diyorum. - (Gazze konusu) Türkiye bizim konuşamadığımız gruplarla konuşabiliyor.