ABD, CAATSA yaptırımlarını kaldırabilir
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yönünde bir irade olduğunu söyledi. Bir TV programında değerlendirmelerde bulunan Fidan, ABD Başkanı Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılımı konusunda "Eğer davet eden Sayın Erdoğan olmasaydı, katılmayacaktı. Burada Cumhurbaşkanımızın küresel liderlik vizyonu, geliştirdiği ilişki ağı, oluşturduğu güven, insanlar nazarındaki prestij ve Türkiye'nin geldiği nokta önemlidir" dedi. ABD ile çözülememiş bazı konular olduğuna dikkat çeken Fidan, "Bunlardan birisi CAATSA meselesi. Hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem Sayın Trump da bunu kaldırma yönünde güçlü bir irade var. CAATSA yaptırımlarının kaldırılması için bazı adımlar ve çalışmalar var" dedi. F-35 satışı yasağının kaldırılması ile Türkiye'nin programa yeniden üretici olarak girmesinin ayrı konular olduğunu da belirten Fidan, "CAATSA'dan sonra olur diye düşünüyorum. Programa girme meselesi konsorsiyumun alacağı kararla ilgili" diye konuştu.