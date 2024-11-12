ABD Çin gerilimi tırmanıyor: Çip yarışında rekabet kızıştı

TAYVAN YARIŞTA BİRİNCİ

Visual Kapitalist sitesinde yer alan bilgilere göre, Tayvan 2023'te yüzde 68'lik çip üretme oranıyla dünyada en çok çip üreten yer konumunda bulunuyor.

Çipleri daha çok yabancı ülkelerdeki teknoloji üreten şirketlere satan Tayvan'ın müşterileri arasında, ABD'li Nvidia ve Apple gibi şirketler bulunuyor.

Tayvan'ın üretim kapasitesinin 2027'de yüzde 60'a kadar düşeceği tahmin ediliyor. Bunun gerekçesi olarak da ABD'nin çip üretiminde yerlileşme yönünde attığı adımlar gösteriliyor.

Geçen yıl diğer ülkelerin çip üretim oranları incelendiğinde, bu oranlar, Güney Kore ve ABD'de yüzde 12, Çin'de ise yüzde 8 olarak gerçekleşti.