ABD-Çin hattında savaş çanları çalıyor

ABD semalarında tespit edilen Çin'e ait "casus balon" iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırdı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2 Şubat'ta kendi hava sahasında tespit ettiği yüksek irtifa istihbarat balonu nedeniyle alarma geçti. Çin'in hava aracının "meteoroloji balonu" olduğunu iddia etmesi Pentagon'u ikna etmedi. ABD, Pekin Büyükelçiliği kanalıyla Çinli muhataplarını sorunun ciddiyeti konusunda uyardı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Pekin ziyaretini iptal etti. ABD'nin tepkisi bununla da kalmadı. ABD jetleri, balonu karasuları üzerinde vurarak düşürdü.Dünya basınında yankı uyandıran gelişme Çin tarafından protesto edildi. Çin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada "ABD tarafı güç kullanmakta ısrar ederek aşırı bir tepki verdi ve uluslararası kuralları ihlal etti" dedi. Son 72 saatteki gelişmelerin iki ülke arasındaki rekabeti nasıl etkileyeceği ise merak konusu.Kriz yaratan balon, Atlantik kıyısı üzerinde vuruldu. F-22 savaş uçağından ateşlenen "AIM-9X Sidewinder" tipi füze, balonu düşürdü. Patlayan balonun donanımları etrafa yayıldı. 3 belediye otobüsü büyüklüğündeki balonun parçalarını temizleme çalışmaları sürüyor. Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerindeki üç havaalanından kalkış ve varış seferleri durduruldu. Balonun "İcabına bakacağız" diyen ABD başkanı Joe Biden, balonun geçtiğimiz çarşamba düşürülmesi için talimat verdiğini ancak kimseye zarar vermemek için uygun zamanı beklediklerini dile getirdi.