ABD-Çin ilişkilerinde yeni gelişme: Biden’ın talebi ses getirdi

ABD Başkanı Joe Biden'ın, petrol fiyatlarını aşağı çekebilmek için Çinli mevkidaşı Şi Cinping'e rezervleri kullanıma açmasını önerdiği iddia edildi.South China Morning Post'un, yetkililere dayandırdığı haberine göre, konu Biden ile Şi görüşmesinde ekonomik iş birliği kapsamında gündeme geldi.

ÇİN TARAFI OLUMLU YAKLAŞIYOR

ABD tarafının, Çin'den, küresel fiyatların aşağı çekilmesi için rezervlerini kullanıma açması yönünde yapacağı hamleye katılmasını istediği ileri sürüldü.

ABD, 727 milyon varil ile dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkesi konumunda bulunuyor. Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in ise yaklaşık 200 milyon varil rezervi olduğu tahmin ediliyor. İki ülkenin bu alanda ortak hareket etmesinin petrol fiyatlarının seyrini kesin olarak etkileyeceği öngörülüyor.