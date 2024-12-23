ABD-Çin karşı karşıya

Asya'da gerilim yeniden tırmandı. Filipinler'in ABD'den Typhon füze sistemini alma planlarını duyurması Çin'i kızdırdı. Pekin yönetimi, Filipinler'in Güney Çin Denizi'ndeki artan silahlanmasını tehlikeli hareket olarak nitelendirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Filipinler'in stratejik amaçlı silah konuşlandırmasının, bölgesel gerginlikleri artırarak silahlanma yarışını teşvik eden tehlikeli bir hamle olduğunu ifade etti. Öte yandan Çin ayrıca ABD'ye Tayvan'a silah göndermenin "ateşle oynamak" anlamına geldiği ve ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısını yaptı.