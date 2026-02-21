ABD – Çin Rusya havada karşı karşıya

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Güney Kore merkezli Yonhap ajansındaki haberde ABD Kore Kuvvetleri ile Çin savaş uçaklarının Sarı Deniz üzerinde karşı karşıya geldiği bildirildi. Öte yandan Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı'na (NORAD) bağlı ABD savaş uçaklarının dün Alaska açıklarında Rus savaş uçaklarını önlemek için havalandığı bildirildi. CBS News'ün haberinde, Rus uçaklarının, ABD veya Kanada hava sahasına girmediği ve Rusya'nın, Alaska ADIZ'deki faaliyetlerinin tehdit olarak değerlendirilmeyen düzenli bir olay olduğu belirtildi.