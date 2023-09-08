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Giriş Tarihi: 8.9.2023

‘ABD demokrasisine Likya ilham oldu’

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‘ABD demokrasisine Likya ilham oldu’
İngiliz yayın kuruluşu BBC'deki haberde Likya geniş bir şekilde anlatıldı. BBC Travel sitesindeki yazıda Antalya ile Fethiye körfezleri arasındaki Akdeniz'e uzanan yarımadanın geçmişi aktarıldı. Antik coğrafyada Likya olarak anılan bölgenin doğal güzelliklerinin ele alındığı yazıda bölgenin tarihteki ilk demokrasi bilincine ev sahipliği yapmasına atıf yapıldı. Antik dönemde 23 kentin bir araya gelmesiyle kurulan Likya Birliği'nin günümüz demokratik sistemleri için de esin kaynağı olduğu, hatta ABD demokrasinin de kökeninin bu birliğe uzandığı kaydedildi.
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‘ABD demokrasisine Likya ilham oldu’
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