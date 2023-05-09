ABD desteğini bir kez daha duyurdu: Müttefikimiz AB üyesi olsun

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliğini desteklediğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Kuzey Makedonya Başbakanı Dmitar Kovaçevski ve Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile Washington'da bir araya geldiğini belirtti.

Miller, açıklamasında, "Bakan Blinken ve Başbakan Kovaçevski, ABD'nin Kuzey Makedonya'nın AB üyeliğine verdiği güçlü desteği ve Kuzey Makedonya'nın AB üyeliğinin ülke ve Batı Balkan bölgesi için önemine vurgu yaptı." ifadelerini kullandı.