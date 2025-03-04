ABD desteğini yineledi: İsrail’in güvenliğine yüzde 100 bağlıyız

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanı Pete Hegseth, İsrailli mevkidaşı Yisrael Katz ile telefonda görüştü.

Görüşmede, taraflar, ortak çıkarları, bölgesel gelişmeleri ve güvenlik konularını ele aldı.

Hegseth, iki ülke arasındaki "kırılmaz bağı" vurgulayarak, "ABD'nin İsrail'in güvenliğine yüzde 100 bağlı kalmayı sürdürdüğünü" teyit etti.

İran'ın "bölgesel güvenliğe tehdit oluşturmayı sürdürdüğü" değerlendirmesinde bulunan taraflar, bu kapsamda birlikte çalışacaklarını belirtti.