ABD desteğini yineledi: İsrail'in güvenliğine yüzde 100 bağlıyız
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İsrailli mevkidaşı Yisrael Katz ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin İsrail'in güvenliğine tam bağlı olduğunu bildirdi.
ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanı Pete Hegseth, İsrailli mevkidaşı Yisrael Katz ile telefonda görüştü.
Görüşmede, taraflar, ortak çıkarları, bölgesel gelişmeleri ve güvenlik konularını ele aldı.
Hegseth, iki ülke arasındaki "kırılmaz bağı" vurgulayarak, "ABD'nin İsrail'in güvenliğine yüzde 100 bağlı kalmayı sürdürdüğünü" teyit etti.
İran'ın "bölgesel güvenliğe tehdit oluşturmayı sürdürdüğü" değerlendirmesinde bulunan taraflar, bu kapsamda birlikte çalışacaklarını belirtti.