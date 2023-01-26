ABD destek oluyor, Suriye petrolünü PKK pazarlıyor

Suriye'deki petrol ve doğalgaz sahalarını işgal eden PKK/YPG, kurduğu şirketler üzerinden Suriyelilere ait petrolü çıkarıyor. Suriye'deki petrol ticareti, Irak'ta faaliyet göstermiş terör örgütü PKK'lılar tarafından yürütülüyor. PKK'lı teröristlerin yöneticilik yaptığı Cezire petrol şirketi, Suriye'deki petrol üzerinden terör örgütüne gelir sağlıyor. Eski PYD Eş Başkanı Şahoz Hasan'ın Cezire şirketinin yöneticisi olduğu, çeşitli ülkelerdeki firmalarla Suriye'deki petrolün pazarlanması için görüşmeler yaptığı belirtiliyor. Uzmanlar, ABD'nin de desteğiyle Suriye'de faaliyet yürüten terör örgütü PKK/YPG'nin, kurduğu şirketler aracılığıyla petrol ticareti yaparak uzun vadede bölgede kalıcı hale gelebilmek için terör örgütünü finanse etmeyi amaçladığını ifade ediyor.