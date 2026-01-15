ABD diken üstünde

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polislerinin 7 Ocak'ta, ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmesiyle başlayan protestolar sürüyor. Hafta sonu yeniden alevlenmesi beklenen gösteriler öncesinde çıkan karışıklığın sokaktaki öfkeyi artıracağı tahmin ediliyor. ABD Adalet Bakanlığı'nın, ICE polis birimlerince Renee Good isimli kadının birimlerince öldürülmesiyle ilgili olarak "insan hakları ihlali" soruşturması açılmasına dair "gerekçe görmediği" belirtildi. ICE, ABD Başkanı Donald Trump ikinci kez Beyaz Saray'a geldiğinden bu yana çok sayıda operasyon düzenledi, sokaklardaki etkisini artırdı ve binlerce gözaltı gerçekleştirdi. Son aylarda göçmen polisi kamusal alanlara daha çok girmeye başladı. Bu durum, bazı yerel sakinlerin tepkilerine yol açtı.