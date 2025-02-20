ABD Dışişleri Bakanı BAE Devlet Başkanı ile bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'la yaptığı görüşmede, Gazze'deki son gelişmeler ile Suriye ve Lübnan'da istikrarın sağlanması konusunu ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rubio, Bin Zayid ile BAE'nin başkenti Abu Dabi'de dün bir araya geldi.

Rubio ve Bin Zayid, toplantıda Gazze'deki son gelişmeleri, Kızıldeniz'in güvenliği, Suriye ve Lübnan'ın istikrarına ilişkin son durumu değerlendirdi.

ABD ile BAE stratejik ortaklığının teyit edildiği toplantıda, iki ülke arasındaki ekonomik, savunma ve bölgesel işbirliği vurgulandı.

Toplantıda, ayrıca BAE'nin yapay zeka ve kuantum hesaplama alanındaki önemli adımları tartışıldı.