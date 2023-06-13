ABD Dışişleri Bakanı Blinken, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’le görüştü

"UKRAYNA NE KADAR TOPRAK KURTARIRSA, MÜZAKERE MASASINDA ELİ O KADAR GÜÇLENİR"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD'ye İttifak ve Ukrayna'ya olan desteği için teşekkür ederek, Avrupalı müttefiklerin de kendi paylarına düşeni yaparak Ukrayna'ya milyarlarca dolar ekonomik ve askeri destek sağladıklarının altını çizdi.

Ukrayna'ya sağlanan desteğin sahada fark yarattığını ve Kiev'in sahada ilerleme kaydettiğini söyleyen Stoltenberg, "Ukrayna, sahada ne kadar toprak kurtarırsa, müzakere masasında da eli o kadar güçlenir ve Rusya Devlet Başkanı (Vladimir) Putin, bu çatışmada ve saldırgan savaşta galip gelemeyeceğini anlar." ifadesini kullandı.

Jens Stoltenberg, müttefiklerin ortak savunmaya daha fazla yatırım yapması gerektiğine de dikkati çekerek, "İsveç'in de en yakın zamanda İttifaka tam üye olarak katılmasını bekliyoruz." dedi.