ABD Dışişleri Bakanı Blinken’dan Suriye açıklaması: Barışçıl geçişi destekliyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Blinken, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüştü. Blinken, görüşmede, ABD'nin Suriye'de kapsayıcı ve hesap verebilir hükümete doğru barışçıl siyasi geçişe verdiği desteğini teyit etti.

Blinken, tüm Suriyelilerin hakları ile temel özgürlüklerine saygı gösterilmesinin ve Suriye'nin terörizm için bir üs olarak kullanılmasının önlenmesinin uluslararası toplumun ortak hedefi olduğunu kaydetti. Blinken ayrıca uluslararası toplumun Suriye genelinde insani yardım akışını kolaylaştırması gerektiğini belirterek, Suriye halkına yardım sağlayan Suudi Arabistan hükümetine teşekkür etti.