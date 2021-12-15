ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın uçağında korona alarmı! Bir kişinin testi pozitif

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Malezya'ya seyahat eden bir kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. ABD'nin Malezya Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklama göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile birlikte Malezya'ya gelen bir basın mensubunun Kovid-19 testi pozitif çıktı.

KİMLİĞİ GİZLİ TUTULUYOR

Büyükelçilik, Kovid-19'a yakalanan basın mensubunun Blinken'ın bugün başkent Kuala Lumpur'da gerçekleştirdiği etkinliklere katılmadığını belirtti ve kişinin kimliğini gizli tuttu.