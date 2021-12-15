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Giriş Tarihi: 15.12.2021 14:45

ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın uçağında korona alarmı! Bir kişinin testi pozitif

İHA
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın uçağında korona alarmı! Bir kişinin testi pozitif

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in seyahat ettiği Malezya uçağında bir kişinin korona testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan kişinin kimliği bilinmiyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Malezya'ya seyahat eden bir kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. ABD'nin Malezya Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklama göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile birlikte Malezya'ya gelen bir basın mensubunun Kovid-19 testi pozitif çıktı.

KİMLİĞİ GİZLİ TUTULUYOR

Büyükelçilik, Kovid-19'a yakalanan basın mensubunun Blinken'ın bugün başkent Kuala Lumpur'da gerçekleştirdiği etkinliklere katılmadığını belirtti ve kişinin kimliğini gizli tuttu.

BUGÜN TAYLAND'A SEYAHET EDECEKTİ
Endonezya'dan Malezya'ya gelen diğer kişilerin Kovid-19 testlerinin negatif olduğu da açıklandı. Blinken'ın bugün Tayland'a seyahat etmesi beklenirken, ABD Dışişleri Bakanlığı pozitif çıkan Kovid-19 testinin, seyahati nasıl etkileyeceğiyle ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın uçağında korona alarmı! Bir kişinin testi pozitif
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