ABD Dışişleri Bakanı Netanyahu ile görüştü: İsrail’e verilen destek yinelendi
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda konuştu. Görüşmede ABD'nin İsrail'e desteğinin altı çizildi.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Marco Rubio, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü.
Görüşmede, İran kaynaklı tehditlere değinerek ABD yönetiminin Kızıldeniz'de seyrüsefer özgürlüğünü yeniden tesis etmeye yönelik kararlılığını ileten Rubio, ülkesinin İsrail'e verdiği desteği vurguladı.
Rubio ayrıca İsrail'in Gazze'de devam eden askeri operasyonlarını ve esirlerin serbest bırakılması çabalarını ele aldı.