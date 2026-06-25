ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Hürmüz’den geçiş ücreti alınması kabul edilebilir bir koşul değil

Rubio, Bahreyn'in başkenti Manama'da katıldığı Körfez İş birliği Konseyi (KİK) toplantısında konuştu.

KİK ülkeleriyle yürüttükleri ortaklığın önemine değinen Rubio, İran'a yönelik saldırılara işaret ederek bu sürecin ABD ile KİK ülkeleri arasındaki ortaklığı önemli bir imtihana tabi tuttuğunu ifade etti.

"HER KOŞULLA ANLAŞMA DEĞİL BAZI ŞARTLARIN SAĞLANDIĞI BİR ANLAŞMA OLACAK"

Rubio, KİK ve ortaklarıyla birlikte İran ile "geçmişteki farklılıklarına rağmen bir anlaşma üzerinde çalışacağını" ancak bunu "her koşulla anlaşma değil bazı şartların sağlandığı" bir anlaşma olacağını söyledi.

Anlaşma şartlarının birinci sırasında Hürmüz Boğazı'ndaki denizcilik trafiğinin serbest olması gerektiğinin altını çizen Rubio, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sulara ait olduğunu ve hiçbir devletin buradan geçişler için ücret talep edemeyeceğini ifade etti.

Rubio, "İster geçiş ücreti deyin, ister ücret deyin, ne derseniz deyin bu bir kelime oyunu. Gerçek şu ki yeryüzünde hiçbir ülkenin uluslararası su yollarının kullanımı için ücret talep etme hakkı yoktur. Bu, hiçbir zaman bir anlaşmanın kabul edilebilir bir koşulu olmayacaktır." dedi.

ABD'li Bakan, anlaşmanın diğer bir şartını da "İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiği" biçiminde sıralarken yapılacak herhangi bir anlaşmanın bunu garanti altına alacağını söyledi.

ABD'nin bu iki şartı öncelediğinin altını çizen Rubio, "ülkesinin bunun işe yaraması için hazır ve istekli olduğunu", anlaşma için çalışırken bölgedeki müttefiklerinin de çıkarlarının ve güvenliğinin önceleyeceği mesajını vermek için bölgeye geldiğini dile getirdi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör