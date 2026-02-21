ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İngiliz mevkidaşı Cooper ile bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İngiliz mevkidaşı Yvette Cooper ile başkent Washington'da görüştü.

Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik devam eden diplomatik çabaları ele aldıklarını belirten Rubio, ayrıca Suriye'de iş birliğinin önemi, Gazze barış planının ikinci aşamasının uygulanması ve Sudan'da ateşkesin sağlanmasına yönelik ortak hedeflerini de gündeme getirdiklerini ifade etti.

"ORTAKLIĞIMIZ HAYATİ ÖNEME SAHİP"

Rubio ile görüşmek üzere Washington'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren İngiltere Dışişleri Bakanı Cooper ise, görüşmenin içeriğine ilişkin, "Ukrayna, Gazze, İran, Sudan'da insani ateşkes arayışımız ve kritik mineraller konusunda iş birliğinin önemini ele aldık" açıklamasında bulundu.

Cooper ayrıca, İngiltere ve ABD arasındaki ortaklığın her iki ülkenin güvenliği ve refahı için hayati önem taşıdığını vurguladı.