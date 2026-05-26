ABD Dışişleri Bakanı Rubio: "İran anlaşması birkaç gün sürecek"

Rubio, Hindistan'daki Jaipur Uluslararası Havalimanında gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı.

Rubio, ABD'nin İran'a gece saatlerinde düzenlediği saldırının sorulması üzerine, "Şu anda söyleyecek yeni bir şey yok. Katar'da bazı görüşmeler oldu, ilerleme kaydedip kaydedemeyeceğimizi göreceğiz. Sanırım ilk belgedeki belirli ifadeler hakkında çok fazla karşılıklı görüşme oluyor. Bu yüzden birkaç gün sürecek. Başkan, ya iyi bir anlaşma yapılacağı ya da hiç anlaşma yapılmayacağı görüşünü dile getirdi. Bu konuda herkes emin olabilir. Ama bu biraz zaman alabilir, yani birkaç gün daha" ifadelerini kullandı.

Rubio, ayrıca Hürmüz Boğazı'nın açık olması gerektiğini, geçiş ücreti uygulamasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

