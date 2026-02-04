Haberler

Dünya Haberleri

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: "İran görüşmek istiyorsa hazırız"

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: "İran görüşmek istiyorsa hazırız"

ABd Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile ABD arasında yapılmak istenen görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Rubio açıklamasında, "İran cuma günü görüşmek istiyorsa hazırız" ifadelerine yer verirken, "Görüşme yeri üzerinde hala çalışılıyor, füze ve nükleer konularının da ele alınması gerekiyor." dedi.

Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 18:57 Son Güncelleme: 04 Şubat 2026 19:11

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile ABD arasında yapılmak istenen görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Rubio açıklamasında, "İran cuma günü görüşmek istiyorsa hazırız. Görüşme yeri üzerinde hala çalışılıyor, füze ve nükleer konularının da ele alınması gerekiyor." dedi.

GÖRÜŞMELERİN MASKAT'TA YAPILACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ İran ile ABD arasında cuma günü yapılacak müzakerelerin nerede gerçekleştirileceği netlik kazandığı iddia edilmiş, Tasnim Haber Ajansı, İranlı kaynaklara dayandırdığı haberinde, müzakerelerin Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılacağını duyurmuştu. Görüşmelerin dolaylı formatta yürütüleceği belirtilen haberde, müzakerelerin gündeminin nükleer dosya ve İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasıyla sınırlı olacağı ifade edilmişti.