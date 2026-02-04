ABD Dışişleri Bakanı Rubio: "İran görüşmek istiyorsa hazırız"
ABd Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile ABD arasında yapılmak istenen görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Rubio açıklamasında, "İran cuma günü görüşmek istiyorsa hazırız" ifadelerine yer verirken, "Görüşme yeri üzerinde hala çalışılıyor, füze ve nükleer konularının da ele alınması gerekiyor." dedi.
GÖRÜŞMELERİN MASKAT'TA YAPILACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
İran ile ABD arasında cuma günü yapılacak müzakerelerin nerede gerçekleştirileceği netlik kazandığı iddia edilmiş, Tasnim Haber Ajansı, İranlı kaynaklara dayandırdığı haberinde, müzakerelerin Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılacağını duyurmuştu. Görüşmelerin dolaylı formatta yürütüleceği belirtilen haberde, müzakerelerin gündeminin nükleer dosya ve İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasıyla sınırlı olacağı ifade edilmişti.
İSNA Haber Ajansı da müzakerelerin Umman'ın arabuluculuğunda Maskat'ta gerçekleştirilmesinin kesinlik kazandığını iddia etmişti. Haberde, İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin başkanlık edeceği, Dışişleri Bakan Yardımcıları Mecid Taht Revançi ve Kazım Garibabadi'nin de heyette yer alacağı kaydedilmişti.