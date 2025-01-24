ABD Dışişleri Bakanı Rubio NATO Genel Sekreteri ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Rubio, NATO Genel Sekreteri Rutte ve üç ülkeden mevkidaşları ile ayrı ayrı telefonda konuştu. Rubio, Rutte ile görüşmesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politika önceliklerini ele alarak, ABD'nin NATO'ya bağlılığını ve NATO'nun uluslararası güvenliğin sağlanmasındaki önemini vurguladı.

Müttefiklerin savunma kabiliyetine sahip olmasının ve bu ülkeler arasında "gerçek yük paylaşımının" önemine değinen Rubio ile Rutte, Rusya-Ukrayna savaşının barışçıl bir çözümle sonlandırılması gerektiğine dikkati çekti. Rubio ile Rutte, Hint-Pasifik ve Avrupa-Atlantik bölgeleri arasında daha fazla işbirliği ve anlayışa ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

STRATEJİK ORTAKLIK VURGUSU

Rubio, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüşmesinde, Orta Doğu'da barış, güvenlik ve istikrarın teşvik edilmesinde iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın önemli olduğunu vurguladı. Mısır'ın Gazze'de rehinelerin salınması ve insani yardımın sağlanması konusundaki ara buluculuk çabaları için Abdulati'ye teşekkür eden Rubio, "çatışma dönemi" sonrasında Gazze'nin yönetimi ve güvenliğine yönelik planlamaların geliştirilmesinde iki ülke arasındaki işbirliğinin rolüne işaret etti.

Suriye'deki gelişmeleri de ele alan bakanlar, ülkenin terör için bir üs merkezi olarak kullanılmasının ve komşu ülkeler için tehdit oluşturmasının önlenmesi gerektiğini ifade etti. Rubio ve Abdulati, Sudan'da çatışan taraflara, çatışmalara son vermeleri ve insani yardıma erişimi genişletmeleri için baskı yapılması gerektiği konusunda mutabık kaldı. Mısır'ın "su güvenliği ihtiyacını" konuşan bakanlar, Nil Nehri konusunda tüm tarafların faydasına olacak diplomatik bir çözüm geliştirilmesinin önemini görüştü.

Rubio, Kosta Rika Dışişleri ve İnanç Bakanı Andre Tinoco ile görüşmesinde, ABD-Kosta Rika ilişkilerinin, batı yarı küredeki güvenliğin sağlanması bakımından önemli olduğunu vurguladı. Bakan Rubio, görüşmede, barışı teşvik etme, bölgeyi dış tehditlerden koruma, ulusaşırı suç örgütlerinin terör eylemlerini engelleme ve bölgedeki göç krizini sona erdirme konusunda ABD'yle kurdukları ortaklıktan dolayı Kosta Rikalı bakana teşekkür etti.