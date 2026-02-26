ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Kuzey Kore açıklaması: "Bakış açılarını dinlemeye hazırız"

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD'nin Kuzey Kore ile diyaloğa açık olduğunu ifade etti.

Washington-Pyongyang arası diyalog kapısının açık olduğuna işaret eden Rubio, "İster Küba'daki biri olsun ister bir gün Kuzey Kore'deki biri olsun isterse şu anda İran'daki biri olsun, her zaman dinlemeye açığız. Bu, elbette bir müzakereden farklı ancak dile getirilen bakış açılarını dinlemeye hazırız." diye konuştu.

"BUNU YAPMAK BENİM GÖREVİMDİR"

ABD'nin, kendisiyle bilgi ve görüşlerini paylaşmak isteyen herhangi bir hükümetin yetkilileriyle konuşmaya hazır olduğunu kaydeden Rubio, "Bunu yapmak benim görevimdir." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kore İşçi Partisinin 9. Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "ABD-Kuzey Kore ilişkilerinin geleceği tamamen ABD'nin tutumuna bağlı." demişti.

2018 VE 2019 ZİRVELERİ

ABD basınında Rubio'nun açıklamasının, Washington yönetiminin Kuzey Kore ile diyaloğu yeniden başlatmaya işaret edebileceği aktarıldı.

Trump ile Kim, Haziran 2018'de Singapur'da, Şubat 2019'da Hanoi'de ve üçüncüsü Haziran 2019'da Kuzey ve Güney Kore arası sınır köyü Panmunjom'da 3 kez görüşmüştü.