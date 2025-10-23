ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan yoğun diplomatik temaslar
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Bolivya'da devlet başkanı seçimini kazanan Rodrigo Paz ile ayrı ayrı görüştü.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Marco Rubio, Macar mevkidaşı Peter Szijjarto, İsveçli mevkidaşı Malmer Stenergard ve Bolivya'nın yeni Devlet Başkanı Rodrigo Paz ile diplomatik temaslarda bulundu.
Rubio'nun Szijjarto ile yaptığı yüz yüze görüşmede ortak stratejik öncelikler ele alınarak, ABD-Macaristan enerji iş birliğini güçlendirmek için somut yollar üzerinde mutabık kalındı.
Rubio'nun İsveçli mevkidaşı Stenergard ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme çabalarının önemi ve İsveç'in, Avrupa ülkesi olarak Ukrayna'ya destek sağlamadaki rolü ele alındı.