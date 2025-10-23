ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan yoğun diplomatik temaslar

Paz ile Rubio arasındaki telefon görüşmesinde ise Rubio, Bolivya'da devlet başkanlığı görevine gelen Paz'ı tebrik ederek bunun, Bolivya ve bölge için dönüştürücü bir fırsat olduğunu belirtti.

Ekonomik güvenliği ve refahı teşvik etmek için Bolivya ile iş birliği konusunda istekli olduklarını vurgulayan Rubio, uluslararası suç örgütleriyle mücadeleye yönelik iş birliğinde ABD'nin desteğini teyit etti.