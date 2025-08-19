ABD Dışişleri Bakanlığı, 6 binden fazla öğrencinin vizesini iptal etti

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bakanlığın 6 binden fazla öğrenci vizesini, süresinin bitmesi ve yasa ihlalleri nedeniyle iptal ettiğine dair haberlerin doğru olduğu bildirildi. Açıklamada, vize iptallerinin büyük çoğunluğunun, 'saldırı, alkollü araç kullanma, hırsızlık ve teröre destek suçlarından kaynaklandığı' belirtildi.