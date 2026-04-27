ABD Dışişleri Rubio: “İran’a olağanüstü baskı uygulanıyor”

ABD Dışişleri Rubio: “İran’a olağanüstü baskı uygulanıyor”

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile ilgili açıklamalarda bulundu. İranlı müzakerecilerin ABD ile anlaşma konusunda ciddi olduklarına inandığını belirten Rubio, “İran'a olağanüstü bir baskı uygulanıyor ve bu baskı daha da artırılabilir.” dedi.

Giriş Tarihi: 27 Nisan 2026 21:48 Son Güncelleme: 27 Nisan 2026 21:57

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD basınına İran ile devam eden müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Rubio, İran yönetiminin dağılmış durumda olduğunu ve zaman kazanmaya çalıştığını savundu. Rubio, "Bence içinde bulundukları durumdan çıkma konusunda ciddiler. İran'ın zaten çok sorunu vardı ve birkaç ay önce ekonomi kaynaklı ayaklanmalar başladı. Bu çatışma başlamadan önce İran'da olan tüm sorunlar halen yerinde duruyor, hatta çoğu daha da kötüleşmiş durumda" dedi.

"İRAN'A OLAĞANÜSTÜ BASKI UYGULANIYOR"

İran'da enflasyonun daha kötü durumda olduğunu, kuraklığın devam ettiğini ve hükümetin maaşları ödemekte zorlandığını söyleyen Rubio, İran'ın dünya genelinde en ağır ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya olduğunu ifade etti. Anlaşma olmaması durumunda sonraki adımın ne olacağı sorusu üzerine Rubio, "Bu, Başkan'ın vereceği karara bağlı. Burada herkese İran'a yönelik yaptırımların düzeyinin olağanüstü olduğunu hatırlatmakla başlamak isterim. İran'a olağanüstü bir baskı uygulanıyor ve bu baskı daha da artırılabilir.